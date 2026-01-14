Минфин США продлил лицензию на операции с продажей иностранных активов "Лукойла"

Разрешение будет действовать до 28 февраля

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило лицензию на операции по продаже зарубежных активов российской нефтедобывающей компании "Лукойл" до 28 февраля. Документ был опубликован 14 января Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Лицензия разрешает операции, связанные с переговорами о "продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH" и ее активов. Ранее лицензия действовала до 17 января.

В октябре Минфин США включил "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. 4 декабря ведомство до 29 апреля 2026 года разрешило проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами России. Ранее действие этой лицензии было продлено до 13 декабря.