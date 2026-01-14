Белгородская область поднялась в рейтинге по внедрению Регионального экспортного стандарта

По сравнению с данными рейтинга 2024 года регион улучшил положение на 38 мест

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Белгородская область заняла 38-е место в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта по итогам 2025 года, обогнав все регионы Черноземья. По сравнению с данными рейтинга 2024 года регион улучшил положение на 38 мест, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Белгородская область существенно улучшила свою позицию в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта. По итогам 2024 года Белгородскаяобласть находилась на 76-м месте [в рейтинге], а по итогам 2025 года - на 38-м. <...> Белгородские экспортеры активно завоевывают новые рынки, а региональный центр поддержки экспорта помогает им в этом. В частности, только в 2025 году на поддержку малых и средних предприятий - региональных экспортеров правительство региона выделило порядка 80 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В первую очередь выделенные средства были направлены на организацию участия компаний МСП в международных выставках и бизнес-миссиях, проведение образовательных программ, оплату услуг по транспортировке и сертификацию продукции.

В региональном министерстве экономического развития и промышленности, курирующем центр поддержки экспорта, добавили, что, несмотря на сложности в продвижении отечественной продукции в нынешних геополитических условиях, в регионе готовы и дальше поддерживать предпринимателей, средства на эти цели предусмотрены в региональном бюджете на 2026 и следующие годы.