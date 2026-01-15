ОП: управляющие компании могут наказать за привлечение работников к уборке снега

К ликвидации последствий снегопадов нельзя привлекать сотрудников непрофильных структур, например, бухгалтерии или инженерной службы, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Управляющие компании, привлекающие непрофильных сотрудников к уборке улиц после снегопада, могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если работодатель, в частности управляющая компания, принуждает к работе, не предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией сотрудника, то он может быть привлечен к административной ответственности. Это может быть предупреждение или штраф в размере 5 тыс. рублей для должностных лиц; от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц", - сказал Машаров.

По словам эксперта, таким образом к ликвидации последствий снегопадов нельзя привлекать, например, работников бухгалтерии или инженерной службы управляющих компаний.

Он подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ принудительный труд - то есть выполнение работы под угрозой какого-либо наказания - запрещен. Машаров уточнил, что принудительным трудом может считаться требование начальника выполнить работу, которая не входит в функциональные обязанности сотрудника, то есть не соответствует условиям его трудового договора, занимаемой должности и должностной инструкции.

"Согласно законодательству, работник имеет право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. Из этого права вытекает и обязанность работодателя предоставить именно такую работу. Выполнение иных функций работником возможно только с его личного согласия либо на условиях совместительства", - сказал эксперт.

Машаров также отметил, что неубранный снег во дворах и сосульки, свисающие с крыш, свидетельствует о том, что управляющая компания недобросовестно выполняет свои обязанности и нарушает лицензионные требования. "За это предусмотрена ответственность. Штрафы составляют от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц, дисквалификация должностного лица на срок до трех лет, а для юридических лиц - от 250 до 300 тыс. рублей. Помимо федеральных норм, существует региональная административная ответственность за нарушение правил благоустройства. В разных субъектах РФ действуют свои кодексы об административных правонарушениях", - уточнил эксперт.

О снегопадах

С начала года на ряд регионов РФ обрушились сильные снегопады, которые привели к дорожным заторам и сказались на работе аэропортов. Непогода бушевала в Москве и Подмосковье, в Камчатском крае, Владивостоке, Краснодарском крае.