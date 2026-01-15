В "Авито работе" рассказали о средней предлагаемой зарплате уборщиков

Директор категории "Рабочие и линейные профессии" сервиса Андрей Кучеренков сообщил, что она достигла почти 70 тыс. рублей в месяц

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Средняя зарплата, которую предлагают уборщикам в России, достигла почти 70 тыс. рублей в месяц, спрос на таких работников увеличивается. Об этом сообщил ТАСС директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков.

"В период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года всплеск спроса в сфере ЖКХ пришелся на дворников. <…> На втором месте оказались уборщики (+44%) со средним зарплатным предложением в 69 288 рублей", - сказал Кучеренков.

Ранее он сообщал, что средняя предлагаемая зарплата дворников в России составила 93 946 рублей.