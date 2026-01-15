Intel зарегистрировала в России товарный знак

Заявка была подана в ноябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американская технологическая компания Intel зарегистрировала товарный знак в РФ, который, в частности, связан с комплексом технических средств и услуг для высокопроизводительных вычислений и интеллектуального анализа в области облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ноябре 2025 года. Товарный знак Intel ARC регистрируется по двум классам (№ 9 и № 45) международной классификации товаров и услуг, которые включают, в том числе устройства для облачных вычислений, компьютерное оборудование для ИИ, машинного обучения, алгоритмов обучения и анализа данных, программные драйверы, высокопроизводительное вычислительное оборудование и программное обеспечение, а также технические консультационные услуги в области архитектуры центров обработки данных, решений для общедоступных и частных облачных вычислений, а также оценок и внедрения интернет-технологий и услуг и иные услуги.

Дата истечения действия товарного знака - ноябрь 2035 года.

В 2022 году компания Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры.