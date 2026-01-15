Миронов призвал ввести единый соцпакет для целевиков

Такая мера необходима для решения проблемы нехватки кадров, заявил председатель партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Единые федеральные меры социальной поддержки для обучающихся по целевому набору необходимы для решения проблемы нехватки кадров. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Для решения проблемы нехватки кадров в государственном секторе необходимо вводить федеральные гарантии социальной поддержки для студентов и выпускников вузов, обучающихся по целевому набору", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, программа целевого набора "никак не может стать эффективной". "Причина очевидна: молодые люди не спешат связывать себя трудовыми обязательствами с работодателем, который не может обеспечить им достойную зарплату и социальные гарантии, в частности жилье. И так будет продолжаться до тех пор, пока эти гарантии будут зависеть от возможностей работодателей", - отметил он.

Миронов добавил, что необходимы повышенные стипендии для целевиков в регионах, налоговые вычеты и надбавки к зарплате для выпускников-целевиков, выплата подъемных и оплата переезда, а также обеспечение жильем. "Обеспечение этих социальных гарантий должно взять на себя государство в лице федеральных и региональных властей, потому что большинству работодателей их просто не потянуть", - подчеркнул парламентарий.