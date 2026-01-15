Сбер: траты россиян на фастфуд, рестораны и бары выросли на 12%

Средний чек достиг 537 рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Траты россиян на фастфуд, рестораны и бары по итогам прошлого года выросли на 12%, средний чек достиг 537 рублей. Такие данные приводит "Сбераналитика" (материалы есть у ТАСС).

"С января по ноябрь 2025 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 12% больше, чем за тот же период в прошлом году. Главным драйвером роста стала не частота посещений, а увеличение среднего чека - он также вырос на 12% и достиг 537 рублей. При этом число посетителей мест общепита увеличилось всего на 2%", - указано в исследовании.

По результатам исследования, на фастфуд приходится наибольшая доля всех транзакций - 80%. Популярность фастфуда объясняется доступной ценой: средний чек - всего 415 рублей. На кафе и рестораны приходится 16% транзакций, на бары - 4%. Однако средний чек в этих сегментах намного выше: 1 151 рубль в кафе и ресторанах и 820 рублей в барах. Наибольшую динамику продемонстрировал средний чек в ресторане - он за год вырос на 24%. В барах рост достиг 11%, а в фастфуде - 8%. Кафе и рестораны формируют 34% всего оборота, тогда как на фастфуд приходится 60%, а на бары - только 5%.

Чаще всего заведения общепита посещают люди 35-44 лет. С января по ноябрь 2025 года они составили 34% всех гостей, на их долю пришлось 37% общей суммы расходов. Большинство посетителей (54%) - женщины. Однако общая сумма трат мужчин выше - 53%. Средний чек у мужчин равен 1 259 рублям, а у женщин - 1 033 рублям.

Исследование "Сбераналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.