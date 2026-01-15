"Автостат": в России снизились продажи новых китайских авто на 25,4%

Показатели опустились до 685,2 тыс. единиц по итогам 2025 года, подсчитали в аналитическом агентстве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей из Китая на российском рынке сократились на 25,4%, до 685,2 тыс. единиц по итогам 2025 года, подсчитали для ТАСС в аналитическом агентстве "Автостат".

Лидерами марочного рейтинга по итогам года стали бренды Haval с результатом 173,3 тыс. машин, Chery (99,8 тыс.), Geely (94 тыс.), Changan (66,2 тыс.) и Jetour (36,5 тыс.). В десятку лидеров также вошли Omoda (28,8 тыс.), Exeed (21,7 тыс.), GAC (21,3 тыс.), Jaecoo (18,8 тыс.) и Tank (18,6 тыс.).

Первое место в модельном рейтинге занял Haval Jolion - за 2025 год было реализовано 65,8 тыс. таких автомобилей. В топ-5 также вошли Geely Monjaro (37,7 тыс.), Haval M6 (36,1 тыс.), Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тыс.) и Haval F7 (23,4 тыс.). В топ-10 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (22,8 тыс.), Omoda C5 (21,2 тыс.), Chery Tiggo 4 (20,9 тыс.), Geely Atlas (18,3 тыс.) и Chery Tiggo 7L (16,4 тыс.).

Как ранее сообщали ТАСС в агентстве, доля новых китайских автомобилей на российском рынке в 2026 году опустится ниже 50%, а доля машин российской сборки может достичь 40%.