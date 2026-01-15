В РФ протестировали программируемую sim-карту для доступа к интернету в поездах

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что качество мобильной связи и сети планомерно улучшается

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В России проводятся эксперименты с различными технологиями для повышения качества мобильной связи и интернета в поездах, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, протестирована технология программируемой универсальной sim-карты (Multisim, позволяет использовать несколько номеров или тарифных планов одного или разных операторов на одном устройстве, автоматически выбирая сеть с лучшим сигналом).

"Качество мобильной связи и интернета в пассажирских поездах планомерно улучшается. В первую очередь - на наиболее востребованных линиях", - сказал министр. Среди таких направлений - Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, курорты юга России.

"Для этого проводятся новаторские эксперименты - от работы со спутниковой связью до использования железнодорожных сетей связи. Например, проведено испытание технологии программируемой универсальной sim-карты", - добавил Никитин.

Тем не менее говорить о сроках повсеместной реализации подобных проектов пока рано, отметил глава Минтранса. По его словам, приоритетным остается повышение уровня комфорта пассажиров и эффективности работы поездного персонала за счет создания устойчивой и высокоскоростной цифровой среды в поездах. "Однако на данном этапе подобные проекты требуют большого количества не только человеческих, но и технических ресурсов. Поэтому говорить о сроках реализации повсеместно пока преждевременно", - добавил Никитин.

