НБКИ: россияне в декабре установили 1,48 млн самозапретов на кредиты

Эта цифра на 6,4% меньше, чем в ноябре, отметили в Национальном бюро кредитных историй

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне в декабре 2025 года установили 1,48 млн самозапретов на привлечение кредитов. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общее количество установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов в декабре 2025 года составило 1,48 млн единиц, или на 6,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в ноябре 2025 года - 1,58 млн)", - сказали в пресс-службе.

Услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ россияне в декабре воспользовались 82 тыс. раз. Это на 10,2% больше, чем в ноябре 2025 года. Возможностью снять запрет на портале "Госуслуги" - еще 107,7 тыс. раз, или на 1,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в декабре было установлено в Москве (134,8 тыс.), Московской области (85,4 тыс.), Санкт-Петербурге (67,5 тыс.), Башкирии (51,7 тыс.) и Свердловской области (46,8 тыс.).

Всего в России по итогам декабря количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 17,3 млн человек, уточнили в НБКИ.

"Темпы обращения граждан за самозапретами постепенно снижаются, хотя и остаются довольно высокими - около 1,5 млн в месяц, - прокомментировал ТАСС директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Также можно говорить о небольшом повышении в декабре показателя снятия самозапретов в связи с сезонным фактором - в преддверии новогодних праздников многие традиционно обращаются за заемными средствами в банки и МФО".

Кредитный самозапрет

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов заработал с 1 марта 2025 года. С этого момента воспользоваться такой возможностью можно было с помощью портала "Госуслуги". С 1 сентября 2025 года это также стало возможно и в МФЦ.