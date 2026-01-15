Никитин: минтранс РФ ждет ввода комплекса аммиака "Тольяттиазота" в Тамани

Это произойдет в 2026 году, сообщил глава ведомства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Перевалочный комплекс аммиака в Тамани планируется ввести в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"В 2026 году ждем ввода перевалочного комплекса аммиака и удобрений "Тольяттиазота", - сказал он.

В июне 2025 года председатель совета директоров "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин говорил ТАСС, что срок запуска первой очереди комплекса мощностью 2 млн тонн в год откладывается, но инвестиции в проект продолжаются. Он уточнял, что начало отгрузок аммиака из Тамани будет зависеть от внешних факторов. Первая очередь на 2 млн тонн аммиака в год должна была заработать в конце 2023 года, на втором этапе предполагался рост мощности до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

