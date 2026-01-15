Удовлетворен иск о взыскании с красноярского управления капстроительства 112 млн рублей

Иск связан с задолженностью по строительству детской многопрофильной больницы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск компании "Сибиряк", крупнейшего застройщик Красноярска, о взыскании с краевого управления капитального строительства более 112 млн рублей задолженности по строительству детской многопрофильной больницы. Об этом говорится в сообщении суда.

В феврале 2023 года между "Сибиряком" и Управлением капстроительства Красноярского края был заключен госконтракт на строительство детской многопрофильной больницы в Красноярске, а также на поставку необходимого для обеспечения эксплуатации этого объекта оборудования. Общая цена контракта составила более 15,7 млрд рублей. Общая площадь медучреждения должна была составить около 100 тыс. кв. м. В августе 2025 года заказчик проекта отказался от исполнения контракта. "Сибиряк" подал иск в суд о взыскании стоимости работ по контракту в сумме 112,8 млн рублей.

"Иск ООО "УСК Сибиряк" о взыскании стоимости выполненных строительных работ по контракту на строительство детской многопрофильной больницы в Красноярске удовлетворен. <...> По версии подрядчика, к моменту расторжения контракта им были выполнены и документально подтверждены работы на сумму свыше 112 млн рублей, которые заказчик отказался принимать и оплачивать, сославшись на расторжение контракта", - говорится в сообщении.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Учредитель компании Владимир Егоров с ноября 2024 года находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве перехода на 71 млн рублей.