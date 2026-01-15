Coca-Cola продлила права на товарный знак с изображением бутылки до 2035 года

Изначально права на знак были зарегистрированы в 1976 году, после чего неоднократно продлевались

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американская компания The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки, зарегистрированный в 1976 году, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на товарный знак продлена на 10 лет - до 11 декабря 2035 года. Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг - безалкогольные напитки, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент),

Изначально заявка на товарный знак поступила в декабре 1975 года и в июле 1976 года была зарегистрирована. Компания многократно продлевала права на этот товарный знак. Последнее продление было до 11 декабря 2025 года.

В марте 2022 года американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории РФ, но в российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.