ВТБ назвал сумму самых щедрых чаевых в новогоднюю ночь

Она составила 50 тыс. рублей, свидетельствуют данные сервиса "ВТБ.Чаевые+"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Самые крупные чаевые в эти праздники были остановлены в ночь с 31 декабря на 1 января и составили 50 тыс. рублей, или 28% от общей суммы чека. При этом на новогоднюю ночь традиционно приходятся наиболее щедрые чаевые, особенно в период с трех до четырех часов утра, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса "ВТБ.Чаевые+".

"Самые щедрые чаевые с 31 декабря на 1 января составили 50 тыс. рублей (28% заказа). В прошлом и позапрошлом сезонах самые крупные чаевые в новогоднюю ночь составляли около 9-10% суммы чека. Самые крупные чаевые приходятся на период с трех до четырех часов новогодней ночи", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем аналитики сервиса "ВТБ.Чаевые+" отметили снижение суммы заказов в кафе и ресторанах на новогодних праздниках по сравнению с 2025 годом - на 3,5%.

В целом на новогодних праздниках средний чек за заказ в кафе и ресторанах составил 5 721 рубль, а средний чек чаевых - 496 рублей, свидетельствуют данные сервиса ВТБ.

Ранее аналитики "ВТБ.Чаевые+" подсчитали, что средний чек чаевых вырос в 2025 году почти на 9% и составил 421 рубль.