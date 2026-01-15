"Умный город" Росатома в 2025 году расширил применение ИИ

Нейросети помогли, в частности, с оптимизацией контроля за вывозом бытовых отходов и классификацией обращений жителей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 40 проектов на основе искусственного интеллекта и интернета вещей (IoT) реализовано в 17 городах России в рамках экосистемы "Умный город" Росатома в 2025 году. Как отметили ТАСС в компании "Росатом инфраструктурные решения" (РИР), это на треть больше, чем годом ранее.

Работы включали цифровую трансформацию ресурсоснабжения, создание интеллектуальных систем видеонаблюдения и общественной безопасности, внедрение IoT-решений, а также масштабирование сервисов платформы "Умный город". Как рассказали в РИР, приоритетом 2025 года стало объединение больших данных и инструментов ИИ для повышения управляемости процессов и снижения операционных затрат. Нейросети помогли с оптимизацией контроля за вывозом бытовых отходов, классификацией обращений жителей, формированием автоматических уведомлений и поиском событий в архивах видеонаблюдения.

Программное обеспечение "Инфраструктурная IoT-платформа" позволило снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать работу инженерных систем и повысить эффективность работы обслуживающего персонала. В общей сложности на базе платформы было реализовано более 10 проектов в Москве, Обнинске, Воронеже, Липецке и других городах страны. По итогам года, сообщили в РИР, подтверждено сокращение эксплуатационных и энергозатрат на 9-16%. Всего в 2025 году с помощью технологий искусственного интеллекта и предиктивной аналитики на объектах, где применяется IoT-платформа, за счет раннего выявления утечек предотвращено более 100 аварийных ситуаций, а время реагирования на инциденты сокращено в шесть раз до 1 часа.

В направлении развития городских пространств драйвером стали интеллектуальные парковки. Реализованные в 2025 году проекты позволили разгрузить улично-дорожную сеть и упорядочить трафик. Как отметили в Росатоме, при оборудовании 1500 мест экономический эффект позволяет окупить затраты на организацию "умных парковок" менее чем за два года и генерировать более 100 млн рублей в городской бюджет на дальнейшее развитие инфраструктуры.