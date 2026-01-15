Аэропорт Сочи оснастили новейшей системой связи диспетчеров с самолетами

Новое оборудование повысит безопасность полетов, сократит издержки и увеличит пропускную способность аэропорта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Компания "Азимут" (входит в Ростех) установила в аэропорту Сочи современные системы речевой связи, записи и воспроизведения информации VCS 2700 и CDR 2700, сообщила госкорпорация. Оборудование обеспечит оперативную и надежную связь диспетчеров с экипажами и аэродромными службами.

"Аэропорты и авиаперевозчики, а также органы ОрВД и провайдеры аэронавигационного обслуживания заинтересованы в увеличении пропускной способности воздушного пространства. Также в приоритете -повышение безопасности полетов, сокращение времени простоя воздушных судов, снижение расходов на топливо. <…> Поставляемое компанией оборудование подтвердило свою надежность и отказоустойчивость. Это особенно важно для аэропорта нашей курортной столицы, пассажиропоток которой уступает лишь московским и петербургским авиагаваням", - приводятся в сообщении слова замгендиректора "Азимута" Алексея Гальченкова.

Новое оборудование повысит безопасность полетов, сократит издержки и увеличит пропускную способность крупнейшего курортного аэропорта страны, отметили в Ростехе.