МСП-производитель поставит Росатому буровое оборудование на 1,7 млрд рублей

По условиям договора завод обязуется инвестировать в развитие производства не менее 150 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Завод бурового оборудования (АО "ЗБО") поставит специализированной буровой компании горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом" - АО "Русбурмаш" - отечественные высокотехнологичные буровые установки и буровой инструмент для геологоразведки. Соответствующий офсетный договор на общую сумму 1,7 млрд рублей стороны подписали в рамках программы "выращивания" МСП-поставщиков, сообщила пресс-служба корпорации МСП.

"Офсетные договоры заключаются на длительный период, в данном случае - на пять лет. Такой механизм обеспечивает малому и среднему бизнесу долгосрочный спрос на его продукцию, а крупной компании - надежного отечественного производителя, способного изготовить оборудование с необходимыми техническими характеристиками. При этом "офсеты" подразумевают обязательные инвестиции в развитие производства со стороны поставщика", - отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

По условиям заключенного договора Завод бурового оборудования обязуется инвестировать в развитие производства не менее 150 млн рублей. Это позволит поставить заказчику 150 различных номенклатурных позиций бурового оборудования. Срок действия договора составит пять лет.

"На сегодня при содействии корпорации МСП заключено уже 20 офсетных договоров на сумму свыше 8,7 млрд рублей. Инвестиции самих МСП в развитие своих производств уже превысили 1,75 млрд рублей", - сообщил Исаевич.

Возможность для заказчиков "выращивать" потенциальных МСП-поставщиков и заключать долгосрочные офсетные договоры реализована по поручению президента России Владимира Путина в ходе ПМЭФ-2022.