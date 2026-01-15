Глава департамента ЦБ Кочетков призвал МФО повысить качество оценки рисков

Такая мера поможет в вопросе сокращения просрочки, отметил директор департамента небанковского кредитования Банка России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Микрофинансовым организациям нужно повысить качество оценки рисков для сокращения просрочки. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

"Для сокращения просрочки необходимо повысить качество оценки рисков на этапе одобрения заявки в МФО", - сказал он.

Кочетков также отметил, что несмотря на обязанность рассчитывать показатель долговой нагрузки и соблюдать макропруденциальные лимиты, МФО используют разные способы, чтобы нивелировать эти требования.

Кроме того, в ЦБ вносят изменения в регулирование данной сферы. "С июля 2025 года МФО не применяют вмененную оценку доходов заемщика на основе его расходов по кредитам и займам. С нового года отменяется заявительный порядок оценки дохода. В качестве альтернативы официально подтвержденным доходам сохранится только возможность использовать среднедушевой доход в регионе проживания заемщика", - отметил Кочетков.