Объем торгов облигациями на Мосбирже достиг 42 трлн рублей в 2025 году

При этом общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Мосбирже в 2025 году составил 22,7 трлн рублей, включая однодневные облигации объемом 3,9 трлн рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в 2025 году составил 42 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в 2025 году составил 42 трлн рублей, 38 трлн рублей без учета однодневных облигаций (23,7 трлн рублей в 2024 году)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным торговой площадки, общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в 2025 году составил 22,7 трлн рублей, включая однодневные облигации объемом 3,9 трлн рублей. В 2025 году на Мосбирже было размещено 1,2 тыс. выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 трлн рублей.

Также в пресс-службе отметили, что суммарный объем вторичных торгов облигациями в 2025 году составил 19,4 трлн рублей (10 трлн рублей в 2024 году). Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций Мосбиржи составил 5,2 трлн рублей (3,6 трлн рублей в 2024 году). Их доля в общем объеме торгов облигациями составила 31,3% (34% в 2024 году).

Вложения частных инвесторов в облигации в 2025 году превысили 2,1 трлн рублей (73,5% - в корпоративные облигации, 26,5% - в ОФЗ и региональные облигации). Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК) с облигациями по итогам года составил 2,9 трлн рублей (1,9 трлн рублей в 2024 году).