"Почта Mail" в 2025 году заблокировала почти 30 млрд нежелательных писем

В декабре был замечен всплеск фишинга с фейковыми письмами-сообщениями от госслужб, сообщили в пресс-службе сервиса

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сервис "Почта Mail", входящий в VK, с помощью антиспам-систем заблокировал за 2025 год почти 30 млрд нежелательных писем, сообщили в его пресс-службе.

При более 29,6 млрд за весь год 7,3 млрд блокировок писем со спамом и фишингом пришлись на октябрь - декабрь 2025 года, что на 35% больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

"Ежедневно антиспам-системы блокировали 90 млн писем со спамом и фишингом", - добавили в сервисе.

Главные тренды 2025 года, замеченные "Почтой Mail" - рассылки мошенников с вложениями в файловом формате .cab, письма с фейковыми инвестпредложениями и письма, имитирующие уведомления от госсервисов.

В декабре 2025 года был замечен всплеск фишинга с фейковыми письмами-сообщениями от госслужб. Это казалось имитаций "Госуслуг" и ФНС, доля этой категории фишинга - 10% от всех блокируемых нежелательных рассылок.