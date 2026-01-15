Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Курс юаня к рублю вырос на 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,221 рубля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 0,16% - до 2 698,44 и 1 081,91 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 697,94 пункта (-0,18%), индекс РТС находился на отметке 1 081,71 пункта (-0,18%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,221 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил рост и находился на отметке в 11,227 руб. (+3,55 коп.)