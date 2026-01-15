Сообщивший о якобы взломе Мах анонимный хакер опроверг эту информацию

Он отметил, что был удивлен бурной реакции Telegram-каналов, опубликовавших ложную новость

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Анонимный хакер, заявивший накануне о якобы взломе национального мессенджера Max сообщил, что эта информация является ложной и утечки базы данных не существует. Об этом он написал в своем посте на одном из форумов в даркнете, подлинность которого также подтвердили в пресс-службе платформы.

"Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов. Не было крупномасштабного взлома. Я продолжаю следить за развитием событий в мессенджере Max с большим уважением и интересом. Спасибо за ваше понимание", - написал аноним.

Позже он добавил, что был удивлен бурной реакции Telegram-каналов, опубликовавших ложную новость, а та часть исходного сообщения, где было указано про удаленное выполнение кода, позволяющего злоумышленнику запускать произвольные команды на целевой системе без физического доступа, "должна была быть явным признаком того, что это фейк".

14 января Telegram-каналы распространили информацию о якобы полном взломе Max. Анонимный хакер заявил о том, что произошла утечка данных более 15 млн человек. В пресс-службе платформы информацию опровергли, назвав ее ложной и не подтвердили утечку данных.