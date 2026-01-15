Предупреждения ФАС исполнили пять аэропортов РФ

Речь идет о главных операторах аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пять аэропортов России исполнили предупреждения ФАС РФ. Речь идет о главных операторах аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС России проводила анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров.

"По результатам совместной работы ФАС России, Минтранса России и Генпрокуратуры России было установлено, что главные операторы аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары, Сочи, Тобольска, Челябинска взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа. Организации установили его самостоятельно", - отметили в ФАС.

Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

ФАС России выдала 15 предупреждений главным операторам аэропортов, в которых были выявлены признаки нарушений.

"В результате аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Челябинска и Сочи отменили отдельный тариф и прекратили взимание платы за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров", - сообщили в ФАС.