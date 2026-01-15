В России доля работающих с ТИМ застройщиков достигла 44%

Технология информационного моделирования используется при возведении жилья в 80 регионах, уточнили в пресс-службе Минстроя РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Доля девелоперов, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ), к 2026 году достигла 44%. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"По итогам четвертого квартала 2025 года доля девелоперов, применяющих технологии информационного моделирования, достигла 44%, кварталом ранее показатель был на уровне 42%", - говорится в материалах.

Отмечается, что ТИМ используется при возведении жилья в 80 регионах. Топ субъектов РФ по применению возглавляют Москва, Краснодарский край и Московская область.

"Мы видим, как ТИМ сокращает сроки инвестиционно-строительного цикла, минимизирует затраты на строительство, что напрямую отвечает целям национального проекта по созданию современной, надежной инфраструктуры для жизни наших граждан", - цитируется замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

За последние три года доля застройщиков, работающих с ТИМ, выросла более чем в три раза, добавил управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования. С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ. В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Благодаря "цифровым двойникам" объектов можно значительно сократить издержки при проектировании и дальнейшей эксплуатации зданий.