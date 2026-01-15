РФ стала основным поставщиком товаров в Казахстан по итогам 11 месяцев 2025 года

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2025 года стала первым торговым партнером Казахстана по импорту, в РФ было закуплено 29,6% всех ввезенных в республику товаров, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Согласно данным бюро, на втором месте расположился Китай - оттуда было импортировано 29,1% товаров. На третьем месте Германия с показателем 4,8%, далее следуют Республика Корея с показателем 3,6%, США с результатом 3,4% и Франция с долей 2,4%. Ранее в бюро нацстатистики сообщали, что по итогам января - октября 2025 года Россия и Китай сравнялись по импорту товаров в Казахстан - обе страны в этот период поставили по 29,3% товаров, однако по итогам 11 месяцев доля РФ оказалась выше. В целом структура импорта в Казахстан включает легковые автомобили (4,2%), лекарства (2,7%), кузова для транспортных средств (2,4%), телефонные аппараты (2,3%), запчасти для транспорта (2,2%).

По экспорту товаров из Казахстана Россия, как и ранее, находится на третьем месте с показателем в 10%. На втором месте Китай с долей 19%, на первом - Италия, как крупный покупатель казахстанских углеводородов, с результатом 20,1%. Структура экспорта из Казахстана по сравнению с предыдущими периодами также не изменилась, основными товарами на продажу за рубеж у республики остались сырая нефть и нефтепродукты, которые составляют более 51% экспорта, а также доли примерно по 5% приходятся на рафинированную медь с медными сплавами и радиоактивные химические элементы.

Россия также сохранила за собой статус первой страны по товарообороту с Казахстаном среди государств ЕАЭС. По данным казахстанского бюро, товарооборот с РФ за 11 месяцев 2025 года составил в долларовом выражении почти $25,2 млрд, что на 4,7% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом почти вся торговля между двумя странами ведется в национальных валютах, а курс рубля в 2025 году значительно вырос относительно тенге и доллара по сравнению с 2024 годом.

В целом товарооборот Казахстана со всеми странами за 11 месяцев 2025 года составил $128,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 0,1%. Сокращение произошло в основном за счет снижения экспорта на 4,2% - до порядка $71,1 млрд, импорт в январе - ноябре 2025 года, наоборот, вырос на 5,5% - до почти $57,7 млрд.