Приднестровье продлило режим ЧП в экономике до 15 февраля

Это связано с перебоями в поставках газа, который при содействии России поставляется через Европу

КИШИНЕВ, 15 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья продлен до 15 февраля из-за перебоев в поставках газа, который при содействии России поставляется через Европу.

"Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сегодня на 2-м чрезвычайном заседании I сессии VIII созыва утвердил Указ президента ПМР о продлении действия режима чрезвычайного экономического положения еще на 30 суток. <…> Такое решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера и продолжающимся ухудшением социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в ПМР", - информирует пресс-служба парламента непризнанной республики в своем телеграм-канале.

В прошлом году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим ЧП, остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая. Однако эти денежные переводы периодически задерживаются в европейских банках, что приводит к перебоям в поставках. После очередной задержки с 18 декабря в Приднестровье на 30 дней был введен режим чрезвычайного положения в экономике.

По данным правительства Приднестровья, из-за дефицита газа было приостановлено энергоемкое производство, снижаются финансовые поступления в бюджет.