Экономический эффект работы подмосковного ЦУР "Бизнес" превысил 16,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Свыше 16,5 млрд рублей составил экономический эффект работы ЦУР "Бизнес" Московской области по итогам 2025 года. Это прямые издержки, которые удалось предотвратить предпринимателям благодаря предоставленной поддержке, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В 2025 году экономический эффект работы ЦУР "Бизнес" в Подмосковье составил 16,56 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом показатель вырос почти в четыре раза. Это говорит о том, что бизнес, в том числе и крупный, стал активнее использовать этот инструмент поддержки в решении своих задач. Регион, в свою очередь, сохранил инвестиции на общую сумму свыше 57,3 млрд рублей", - сказала она.

Как добавили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, рост экономического эффекта работы ЦУР "Бизнес" по подсчетам заявителей связан с увеличением количества решенных обращений, касающихся крупных инвестиционных проектов. Основными темами обращения стали административные барьеры и земельные вопросы.

Отмечается, что накопленным итогом экономический эффект ЦУР "Бизнес" Московской области с начала работы в 2023 году достиг 22,59 млрд рублей.

В министерстве добавили, что направить обращения в ЦУР "Бизнес" Подмосковья можно через Инвестиционный портал Московской области, по телефону 0150 или по другим каналам связи. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".