Россия в 2025 году экспортировала более 1 млн тонн сахара

В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 18% в натуральном выражении

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экспорт сахара из России в 2025 году увеличился на 18% в натуральном предложении и на 14% в стоимостном, до более 1 млн тонн на сумму около $660 млн. Такие предварительные оценки экспертов приводятся в сообщении федерального центра "Агроэкспорт".

"Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия поставила на зарубежные рынки более 1 млн тонн сахара на сумму около $660 млн. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 18% в натуральном выражении и на 14% - в стоимостном", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рекордный объем в физическом выражении был зафиксирован в 2020 году, когда Россия поставила на зарубежные рынки около 1,2 млн тонн сахара.