Бастрыкин не исключил, что ИИ поможет выявлять коррупционные связи

По мнению главы СК, для искоренения коррупции нужны комплексные меры, в первую очередь это изменение общественного сознания

Редакция сайта ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект может помочь выявлять коррупционные связи. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия образования ведомства.

Читайте также Глава СК Бастрыкин: за 15 лет добились возмещения ущерба от преступлений на 1 трлн рублей

"Помимо ужесточения ответственности нужны механизмы, которые будут исключать потенциальный контакт между сторонами, которым обоюдовыгодно коррупционное поведение. Не исключено, что в будущем подобные системы внедрят в практику в разных сферах, и допускаю, что искусственный интеллект тоже сможет играть определенную роль в их работе", - отметил он.

По мнению главы СК, для искоренения коррупции нужны комплексные меры, в первую очередь это изменение общественного сознания. "Мы должны стремиться к тому, чтобы у людей сформировалось внутреннее неприятие коррупционного поведения и даже такой возможности", - считает Бастрыкин.

Он отметил, что на данном этапе необходимо продолжать постоянную профилактику на разных уровнях. "В любом случае искоренение коррупции - это длительный процесс, требующий объединения усилий всего общества и государственных институтов", - добавил глава СК.