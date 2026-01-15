В Приморье промышленное производство выросло почти на 4% в 2025 году

Инвестиции достигли 300 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Приморском крае выросло на 3,9% в 2025 году, а инвестиции достигали 300 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Приморский край подводит итоги 2025 года в сфере промышленного развития, отмечая качественный рост индустриальной инфраструктуры. Промышленное производство выросло на 3,9%, а инвестиции за девять месяцев прошлого года достигли 300 миллиардов рублей. Курс на создание комплексной экосистемы для бизнеса будет продолжен: правительство расширит сеть промышленных парков, развернет масштабное строительство научных центров на Русском острове и реализует новые меры поддержки инвесторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что показательным примером стал промышленный парк в Большом Камне, где завершено строительство производственно-складского комплекса площадью 11 тыс. кв. м. "Благодаря победе в конкурсе Минэкономразвития России через несколько лет появится аналогичный объект, на котором откроются производства железобетонных изделий, плит и сэндвич-панелей из каменной ваты, блоков, стеновых панелей, вентиляционных шахт, а также транспортно-логистический центр", - отметили там.

По словам министра экономического развития края Андрея Блохина, регион делает ставку на дальнейшее расширение сети таких площадок. "В ближайшие три года запланировано более 1 миллиарда рублей на развитие промышленных парков. Эти средства будут направлены на проектирование новой площадки в Уссурийске и строительство в Большом Камне", - сказал он.

В пресс-службе добавили, что вместе с тем развивается научно-технологическая сфера. "Успешный опыт создания на острове Русском свыше 10 тысяч квадратных метров для технологических компаний, где уже работают 15 резидентов, будет продолжен. В 2026 году на острове стартует новая масштабная стройка: планируется возведение первых трех научно-образовательных корпусов Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) общей площадью 72 тысячи квадратных метров для IT-парка, биоэкономики и биомедицины. Это создаст синергию между наукой, образованием и реальным производством", - говорится в сообщении.

По словам министра, ключевой показатель для региона - не только объем привлеченных средств, но и скорость их освоения.