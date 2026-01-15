Объемы торгов на рынке драгметаллов Мосбиржи утроились в 2025 году

Показатель превысил 3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Анна Волик/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Совокупный объем сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи по итогам 2025 года вырос более чем в три раза и превысил 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Так, по данным Мосбиржи, объем сделок спот с золотом в 2025 году составил 1,2 трлн рублей (132 тонны), сделок своп - 1,7 трлн рублей (186 тонн). Общий объем операций с серебром составил 52 млрд рублей (365 тонн), с платиной - 5,9 млрд рублей (1,6 тонны), с палладием - 5,4 млрд рублей (1,6 тонны).

"Московская биржа последовательно развивает организованные торги драгметаллами, причем сделки обеспечены физическим металлом в хранилище. Прошедший год показал, что все больше инвесторов добавляют в свои портфели драгметаллы в качестве долгосрочных активов. Вложения в золото, серебро, платину и палладий становятся такой же нормой, как, например, инвестиции в высоконадежные облигации. И сегодня покупка драгметаллов напрямую или через инструменты коллективных инвестиций - это часть грамотной стратегии, направленной на сохранение и рост капитала, а также на защиту от системных рисков", - отметила директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.

Количество торговых операций с драгметаллами на Московской бирже также утроилось в 2025 году и составило 3,6 млн (1,2 млн годом ранее).