Ericsson сократит 1,6 тыс. рабочих мест в Швеции

Телекоммуникационная компания направила уведомление в службу занятости

Редакция сайта ТАСС

© Beata Zawrzel/ NurPhoto via Reuters Connect

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson планирует сократить штат в Швеции на 1,6 тыс. человек. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Предлагаемое сокращение штата является частью глобальных инициатив по улучшению показателей затрат при сохранении инвестиций, имеющих решающее значение для технологического лидерства Ericsson и реализации стратегии по созданию высокопроизводительных программируемых сетей, обеспечивающих дифференцированные услуги и новые возможности монетизации. В Швеции может быть затронуто около 1600 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ericsson направила уведомление в службу занятости. Компания начала переговоры с профсоюзами.

Ericsson - ведущая шведская компания в сфере сетевых технологий и телекоммуникаций, основанная в 1876 году. Она известна разработками мобильных технологий, включая 5G, а также предоставлением инфраструктуры, программного обеспечения и услуг для телекоммуникационных операторов, предприятий и государственного сектора по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме, она представлена в 180 странах мира, в ней работает почти 92 тыс. человек, из них 14,5 тыс. - в Швеции.