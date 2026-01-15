Самолет "Аэрофлота" вылетел в Тегеран из Шереметьево

Воздушное судно ранее вернулось в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" повторно вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Тегеран после возврата в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Это следует из онлайн-табло Шереметьево.

В "Аэрофлоте" сообщали ТАСС, что самолет, выполнявший рейс SU514 Москва - Тегеран за 14 января, вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана. На время ожидания вылета пассажирам рейса SU514 и обратного SU515 предоставили обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Также организовано размещение в гостинице и предоставление напитков и питания.