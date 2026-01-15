ЕРЗ.РФ: выплаты по спорам застройщиков начнут поступать дольщикам в 2027 году

Кроме того, за период действия моратория неустойка не может быть начислена, сообщил руководитель ресурса Кирилл Холопик

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Выплаты со стороны застройщиков при задержке срока сдачи объекта по выигранным судебным спорам начнут поступать только в 2027 году, сообщил ТАСС руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

"Выплаты по выигранным судебным спорам будут только в 2027 году. Кроме того, за период действия моратория неустойка не может быть начислена. Это существенно демотивирует так называемых юристов по взысканиям с застройщиков. Они пока сконцентрируются на секторе взысканий по качеству готовых квартир, где нет специального регулирования и суммы неустоек зачастую превышают стоимость квартир", - отметил собеседник агентства.

По его словам, размер неустойки за просрочку передачи объекта исчисляется от цены договора исходя из ключевой ставки Центрального банка, действующей на день исполнения обязательства: для граждан это 1/150 за каждый день просрочки, для иных лиц - 1/300 за каждый день просрочки.

Как пояснили в ЕРЗ.РФ, фиксированная ставка 7,5% (ключевая ставка, действовавшая по состоянию на 1 июля 2023 года) применяется, если день исполнения обязательства приходится на период с 1 июля 2023 года и до 31 декабря 2025 года.

Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в эксплуатацию. Заместитель министра строительства и ЖКХ сообщал, что мораторий на штрафы за перенос сроков сдачи домов в России отменен, но застройщики получили отсрочку до конца 2026 года по выплате накопленной за период действия моратория неустойки.