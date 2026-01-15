Московский инновационный кластер пополнили более 2 тыс. участников в 2025 году

Столичные предприятия в 2025 году привлекли более 11 млрд рублей благодаря платформе МИК i.moscow

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. новых участников и партнеров присоединились к Московскому инновационному кластеру (МИК) в 2025 году. Всего экосистема насчитывает порядка 41 тыс. предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В прошлом году к Московскому инновационному кластеру присоединились больше двух тысяч новых участников и партнеров. Сегодня его возможностями пользуется почти 41 тыс. предпринимателей из столицы и еще 86 регионов России", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В пресс-службе добавили, что столичные предприятия в 2025 году привлекли более 11 млрд рублей благодаря платформе МИК i.moscow. Общая сумма грантов и субсидий достигла почти 4 млрд рублей, еще свыше 7 млрд составили инвестиции и льготные кредиты. Всего на i.moscow представлено свыше 50 цифровых сервисов и услуг.

Отмечается, что за семь лет работы кластера субсидии и гранты получили почти 10 тыс. компаний. Общая сумма финансовой поддержки составила 22,5 млрд рублей. МИК предоставляет помощь при приобретении оборудования и развития деятельности, а также патентовании столичных изобретений в России и за рубежом. Кроме того, предприниматели могут получить субсидии на обучение сотрудников, кредиты под залог интеллектуальной собственности, гранты на экспорт и апробацию новых технологий.