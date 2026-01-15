Положительное сальдо внешней торговли РФ за 11 месяцев снизилось до $124,7 млрд

Показатель уменьшился на 10,48%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - ноября 2025 года уменьшилось по сравнению с показателем годом ранее на 10,48%, до $124,7 млрд, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт за отчетный период снизился на $20,8 млрд и составил $373,7 млрд, в то время как импорт сократился на $6,2 млрд, до $249 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе - ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 4,16% и составил $622,7 млрд.

По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 16,3%, до $52,2 млрд, импорт - на 3,3%, до $64,6 млрд. Вместе с тем экспорт в страны Азии снизился на 2,6%, до $290,8 млрд, а импорт из этих стран уменьшился на 3,3%, до $165,8 млрд. Экспорт в государства Африки сократился на 13,2%, до $19,6 млрд, а импорт вырос на 28,7%, до $4 млрд. Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки вырос на 1,3%, до $10,9 млрд, импорт из этих стран увеличился на 8,8%, до $14,5 млрд.

В структуре экспорта РФ за отчетный период наибольшую долю заняли минеральные продукты - $203,9 млрд (-16%). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них, экспорт которых вырос на 17%, до $66,3 млрд. Третье место заняла сельскохозяйственная продукция - $35,9 млрд (-8%).

Крупнейшей статьей импорта РФ являются машины, оборудование и транспортные средства. При этом за январь - ноябрь 2025 года показатель снизился на 8,9%, составив $120,1 млрд. Далее следуют продукция химической промышленности (+2,7%, до $49,6 млрд) и сельскохозяйственная продукция (+14%, до $38,9 млрд).