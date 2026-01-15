Мерц раскритиковал отношение немцев к труду и призвал их больше работать

Канцлер Германии обратил внимание на то, что производительность экономики страны "недостаточно высокая"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать.

"В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая, - приводит слова главы правительства телеканал NTV. - Если сказать еще яснее, при таком балансе между работой и личной жизнью и четырехдневной рабочей неделей процветание нашей страны, которое у нас есть сегодня, в будущем не удастся сохранить. И поэтому мы должны больше работать".

Канцлер обратил внимание на то, что жители Швейцарии работают в год в среднем на 200 часов дольше, чем немцы. При этом Мерц отметил, что не видит "генетических различий" между гражданами обеих стран. "Трудовые издержки в нашей стране просто слишком высокие, и мы должны снизить этот показатель", - считает он.