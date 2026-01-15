"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы в Китай

Рейсы в Пекин станут ежедневными с 3 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Китай, рейсы из Москвы в Пекин станут ежедневными с 3 февраля, а в Гуанчжоу - с 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Увеличиваем частоту собственных рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу с 5 до 7 в неделю. Рейсы в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу - с 4 марта. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.

В авиакомпании напомнили, что в октябре 2025 года также увеличили с 5 до 7 рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем. "Ожидается, что новые частоты будут пользоваться высоким спросом у туристов и деловых путешественников из России и КНР", - добавили там.

В зимнем расписании "Аэрофлот" выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санья. Также группа реализует региональную программу полетов: в Санья из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска; в Пекин из Красноярска; в Шанхай из Владивостока; в Харбин из Владивостока и Красноярска.