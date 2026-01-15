Rutube запустил новую систему привилегий для авторов контента

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Видеосервис Rutube вводит систему уровней для авторов контента, призванную усилить поддержку блогеров со стороны платформы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе видеохостинга.

"Национальный видеосервис Rutube запускает новую систему, которая позволит авторам получать больше привилегий в зависимости от размера аудитории их блога", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, новая система классифицирует авторов по четырем уровням, названным в соответствии с разрешениями видео: "720", "1080", "2К" и "4К". Уровень будет определяться на основе ключевых метрик: общего количества просмотров, глубины просмотра (удержания аудитории) и суммарной продолжительности загруженного контента.

В пресс-службе отметили, что все зарегистрированные авторы, имеющие просмотры, автоматически получат начальный уровень "720", который открывает неограниченный доступ к образовательному курсу "Академия блогеров". Для перехода на уровень "1080" потребуется преодолеть порог в 4,5 тыс. просмотров при глубине просмотра от 25% и иметь в архиве от 50 до 600 часов контента. Это даст право на дополнительные показы в рекомендациях.

В Rutube добавили, что авторы уровня "2К" (свыше 45 тыс. просмотров, глубина от 25% и более 600 часов контента) получат возможность загружать видео весом до 50 ГБ, приоритетное продвижение, персонального менеджера и войдут в "Команду R" с эксклюзивными привилегиями. Высшая категория "4К" предназначена для топ-авторов, чей контент набрал более 2 млн просмотров при суммарной продолжительности свыше 50 тыс. часов. Им станет доступно размещение в тематических подборках и на главных полках видеосервиса.

Ранжирование будет пересматриваться ежеквартально - в январе, апреле, июле и октябре - на основе данных за предыдущие три месяца. Уровень автора может быть как повышен, так и понижен в зависимости от динамики ключевых показателей.

В Rutube считают, что эта инициатива укрепит партнерскую экосистему платформы и позволит целенаправленно поддерживать авторов на всех этапах их роста, отличаясь тем самым от подходов, где блогерам приходится развиваться самостоятельно.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству с авторами, стремимся обучать их и поддерживать на профессиональном пути. Новая система привилегий - это прозрачный путь развития, который поможет еще больше замотивировать авторов работать с контентом и растить свой канал", - приводятся в сообщении слова директора по авторскому контенту Rutube Егора Великогло.