"Ашан" начал тестировать подтверждение возраста с помощью Max

При покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки "Цифровой ID" в профиле Max и оплатить товар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Торговая сеть "Ашан" приступила к тестированию функции подтверждения возраста покупателя при помощи "Цифрового ID" в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

"Покупателям торговой сети "Ашан ритейл Россия" при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки "Цифровой ID" в профиле Max и оплатить товар", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что подтвердить свой возраст с помощью мессенджера можно в двух магазинах "Ашан" в Москве и Подмосковье, а в будущем технология будет масштабирована на всю сеть.

Цифровой ID - это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Создать "Цифровой ID" можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.