Горнолыжные курорты Сочи в новогодние праздники были загружены почти на 80%

В этот период "Красную Поляну" посетили более 85 тыс. гостей

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. Загрузка горнолыжных курортов Сочи в период новогодних праздников 2026 года достигла порядка 80%, а в новогоднюю ночь превысила 90%, сообщили ТАСС в пресс-службах курортов. Здесь заработал высокогорный музей современного искусства и введен единственный в России детский абонемент на единую зону катания в стране.

Начало горнолыжного сезона в 2025 году было перенесено на последние числа декабря из-за малоснежной зимы. Затем прошли обильные снегопады: за 20 дней выпало 1,5 месячных нормы осадков.

В период новогодних каникул курорт "Красная Поляна" посетили более 85 тыс. гостей, из них порядка 45 тыс. человек выбрали проживание в отелях курорта. В целом за время январских каникул средний уровень загрузки средств размещения составил 75%, а в новогоднюю ночь отели курорта "Красная Поляна" были традиционно заполнены более чем на 90%. Высокий интерес к зимнему отдыху в горах отразился и на показателях горнолыжной инфраструктуры: с 1 по 11 января было реализовано около 27 тыс. ски-пассов , - сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

Там уточнили, что на "Красной Поляне" в этом сезоне появился ряд новинок для гостей: объект "Дача Альпача" с дружелюбными животными, ориентированный на живое общение, мини-зоопарк "Капибары и друзья", где можно познакомиться с редкими и необычными обитателями, музей современного искусства "Красные Горки", где представлена постоянная экспозиция российских художников и будут проводиться временные выставки. Кроме активного отдыха на горнолыжных трассах за время новогодних каникул более 23 тыс. гостей приобрели прогулочные билеты на канатные дороги, откуда открывается вид на заснеженные горные пейзажи. Также популярностью у туристов пользовались спа-комплексы.

Горнолыжный курорт "Газпром Поляна", по данным его пресс-службы, в период с 31 декабря по 12 января посетили еще порядка 60 тыс. туристов. А на курорте "Роза Хутор", где расположена самая большая зона катания в стране - более 65 км горнолыжных трасс, максимальный показатель загрузки за время новогодних каникул достиг 86%. За праздничные выходные на курорте было куплено более 100 тыс. ски-пассов и прогулочных билетов. Особое внимание уделялось безопасности катания: за праздничные выходные было принудительно спущено 169 лавин примерным объемом 70 тыс. куб. м снега. На курорте заработала новая система лояльности: за приобретение ски-пасса его стоимость возвращается на счет гостя, собранными бонусами можно оплатить 20% стоимости услуг курорта. Также курорт создал первый в стране единый детский абонемент.

С 12 января стал доступен новый детский абонемент "Горный кристалл". Он позволяет райдерам 7-14 лет по доступной фиксированной цене провести пять дней катания на "Роза Хутор" в Сочи и еще десять - на одном из горнолыжных курортов от Сахалина до Москвы. Это первый детский абонемент, обеспечивающий единую зону катания в стране , - резюмировали в пресс-службе курорта.

О горнолыжных курортах Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.