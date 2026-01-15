Венгрия за 11 месяцев 2025 года на 11,5% увеличила закупку трубопроводного газа РФ

За этот период Евросоюз заплатил за российский трубопроводный газ €5,4 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Венгрия в январе - ноябре 2025 года на 11,5% нарастила закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении, став лидером по этому показателю среди стран Евросоюза, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

ЕС в ноябре импортировал российский трубопроводный газ на €415 млн. На сегодня газопровод "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

Лидерами по закупкам остаются Венгрия (€215 млн), Греция (€66 млн) и Болгария (€81 млн). Оплата газа Словакией составила €45,5 млн, Италией - €4 млн.

Всего за 11 месяцев 2025 года Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €5,4 млрд против €6,7 млрд годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (€2,6 млрд), нарастившая закупки на 11,5%, Греция (€1,2 млрд), Болгария (€812 млн) и Словакия (€556,5 млн).

Ранее ТАСС сообщал, что Россия в 2025 году экспортировала в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" рекордные 18 млрд кубометров газа.