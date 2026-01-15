В России количество покупок лопат с 12 января выросло в 13 раз

При этом средняя цена на лопаты 12-14 января составила 1 610 рублей, что на 12% выше уровня новогодних каникул и на 51% выше уровня 2025 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Количество покупок снегоуборочных лопат в России с 12 по 14 января 2026 года выросло в 13 раз относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За первые 3 рабочих дня цены на лопаты выросли на 12%, а за год в 1,5 раза. Число покупок выросло год к году в 13 раз", - сказано в тексте.

При этом средняя цена на лопаты 12-14 января составила 1 610 рублей, что на 12% выше уровня новогодних каникул (1-11 января) и на 51% выше уровня 2025 года. Помимо этого число покупок снегоуборщиков выросло в первые рабочие дни в семь раз год к году. Медианная цена составила 59 804 рублей, что на 29% выше уровня прошлого года, поделились аналитики.

По словам экспертов "Чек индекс", продолжающийся снежный коллапс в разных регионах стимулирует граждан к самостоятельному решению проблем с очисткой домов и автомобилей. Наступление рабочих дней лишь усилило объем покупок лопат и снегоуборочной техники. Вместе с тем, огромные массивы снега принесли праздник детям, открыв новые локации для катаний прежде всего на тюбингах, что закономерно отразилось и на продажах такого инвентаря.

Так, число покупок тюбинг-ватрушек 12-14 января 2026 года выросло в шесть раз относительно аналогичного периода прошлого года. Медианная цена составила 2559 рублей, что на 25% выше уровня новогодних каникул и на 48% выше уровня прошлого года.