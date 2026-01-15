Индекс Амстердамской биржи впервые превысил отметку в 1 000 пунктов

Сразу после открытия торгов показатель достиг 1 008 пунктов

ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Ключевой индекс Амстердамской биржи AEX впервые преодолел отметку 1 000 пунктов. Сразу после открытия торгов около 09:00 по местному времени (11:00 мск) показатель достиг 1 008 пунктов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает телеканал NOS, основным драйвером роста стали акции технологических компаний. Крупнейший вклад внесли производители оборудования для полупроводников ASML и BESI. Дополнительный импульс рынку придали позитивные финансовые результаты тайваньского производителя микросхем TSMC. Поддержку индексу также оказал рост котировок банка ING и энергетического концерна Shell. Текущий рекорд стал первым в 2026 году. Около полутора лет назад индекс впервые преодолел уровень в 900 пунктов.

В последние пять лет индекс обновляет рекорды на фоне устойчивого роста технологического сектора, подогреваемого интересом инвесторов к разработкам в сфере искусственного интеллекта. Дополнительным фактором стало восстановление акций европейских банков и страховщиков - заметно выросли бумаги ABN Amro и ASR, а также финтех-компании Adyen.

После резкого падения рынков в период начала пандемии COVID-19 в 2020 году AEX относительно быстро восстановился и преодолел докризисный уровень: в марте 2021 года индекс превысил 700 пунктов, а уже осенью того же года - 800 пунктов.