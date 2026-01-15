В России могут ввести продажу ветпрепаратов "Габапентин" и "Тразодон" по рецепту

Несколько Telegram-каналов ранее сообщили о том, что подростки массово травятся ветеринарными препаратами с маркетплейсов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россельхознадзор считает необходимым ввести продажу седативных ветпрепаратов с действующим веществом "Габапентин" и "Тразодон" по рецепту, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее несколько Telegram-каналов, в том числе "Москва сегодня", сообщили о том, что российские подростки массово травятся ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.

"В связи с участившимися случаями употребления лекарственных препаратов для ветеринарного применения с седативным эффектом людьми, в том числе несовершеннолетними подростками, которые приобретает препараты на маркетплейсах Россельхознадзор считает необходимым внести изменения в перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту, утвержденных приказом Минсельхоза от 02.11.2022 № 7761, с целью включения в него действующих веществ "Габапентин" и "Тразодон", - говорится в сообщении.