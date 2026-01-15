Сербия и Венгрия заключат соглашение об энергетическом сотрудничестве

Как подчеркнула министр горнодобывающей промышленности и энергетики балканской республики Дубравка Джедович-Ханданович, соглашение может быть приурочено к завершению переговоров о будущем доли российских акционеров в NIS

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Белград и Будапешт заключат соглашение о двустороннем сотрудничестве в энергетической сфере, в том числе в рамках совместного развития компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом сообщил министр горнодобывающей промышленности и энергетики балканской республики Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Мы также обсудили межправительственное соглашение между Сербией и Венгрией <...> и некоторые основные принципы и положения этого соглашения, которое важно, с одной стороны, для Венгрии, с другой - для нас и которое создаст предпосылки для продолжения сотрудничества в энергетическом секторе, чтобы в будущем быть партнерами в NIS и иметь возможность рассчитывать на поддержку и сотрудничество", - отметила глава сербского Минэнерго.

Как подчеркнула Джедович-Ханданович, заключение соглашения может быть приурочено к завершению переговоров о будущем доли российских акционеров в компании NIS, в которых участвует венгерский энергетический концерн MOL. Ранее США установили 24 марта как финальный срок для завершения консультаций.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января. Позднее Вучич заявил, что он ожидает от Вашингтона продления лицензии на деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" после предоставления американской стороне обязательных к исполнению условий контракта о продаже российской доли в ней.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).