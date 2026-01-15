Власти Смоленска: инвестиции и эффективный труд обеспечили рост животноводства в регионе

В 2025 году на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий было направлено свыше одного миллиарда рублей

СМОЛЕНСК, 15 января. /ТАСС/. Животноводческий комплекс Смоленской области демонстрирует стабильный рост по ключевым направлениям. Положительная динамика достигнута благодаря масштабным инвестициям и эффективной работе агропромышленного сектора, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Животноводческий комплекс Смоленской области показывает уверенную положительную динамику роста. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия пояснили, что такие показатели являются результатом масштабных инвестиций и эффективного труда сотрудников сферы АПК", - отметили в пресс-службе.

Так, в молочном скотоводстве поголовье коров превышает 23 тыс. Продуктивность стада в 2025 году выросла на 7,8%. За 11 месяцев минувшего года производство молока достигло почти 155 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По темпам прироста в этой сфере область занимает второе место в Центральном федеральном округе.

Значительный рост отмечен в мясном скотоводстве: поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 51,5% и составило 52,6 тыс. голов. Поголовье овец и коз выросло на 28,4% - до 10,7 тыс. Производство свиней на убой сохраняется на устойчивом уровне - около 59 тыс. тонн в год. Производство куриных яиц за 11 месяцев 2025 года увеличилось на 12%, до 272 млн штук.

По словам губернатора Василия Анохина, в 2025 году на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий было направлено свыше одного миллиарда рублей.

"Достижения в животноводческом комплексе стали возможны благодаря труду специалистов, которые развивают сельское хозяйство региона. Продолжаем реализацию проектов программ поддержки аграриев. Предприниматели в сфере сельского хозяйства получают гранты, льготные кредиты и субсидии", - подчеркнул глава региона.