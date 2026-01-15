Axios: в США предложили создать стратегический резерв критических минералов

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Группа американских законодателей от двух партий предлагает создать стратегический резерв редкоземельных и критически важных минералов. Об этом сообщил портал Axios.

Ресурсный фонд предлагается создать по аналогии со Стратегическим нефтяным резервом, который появился в США в 1975 году после нефтяного кризиса 1973 года. Новый проект получил название Стратегический резерв прочности (SRR). На его наполнение на первых порах планируется выделить $2,5 млрд, но Конгресс сможет ассигновать дополнительные суммы на закупку новых партий минералов.

Законопроект SECURE Mineral подготовили четверо членов Конгресса - по два сенатора и члена Палаты представителей от обеих партий. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение обеих палат в четверг. Документ предполагает создание координационного центра, который будет действовать независимо от правительства, как Федеральная резервная система (выполняет функции центробанка). Управлять им будет совет из семи человек, которых будет назначать президент и утверждать Сенат.

"Доминирование Китая в цепочках поставок критических минералов дает ему значительный рычаг и делает США уязвимыми экономическому давлению. Этот двухпартийный законопроект станет историческим вкладом в то, чтобы сделать экономику США более устойчивой, а также в сохранение хорошо оплачиваемых рабочих мест в таких ключевых секторах, как аэрокосмическая, автомобильная и технологическая промышленности", - сказала в заявлении один из авторов законопроекта, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин.