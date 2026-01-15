ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из России

Он составит $44,1 за баррель

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Евросоюз с 1 февраля 2026 года уменьшит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель. Это следует из распространенной документации Еврокомиссии.

В документе указано, что действие предыдущего ограничения цен в размере $47,6 за баррель истекает 31 января 2026 года, а новый потолок цен в $44,1 за баррель вступает в силу с 1 февраля 2026 года.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель, запрещая таким образом транспортировку и сопутствующие услуги дня нефти дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. В 2025 году потолок цен был снижен до $47,6 за баррель.