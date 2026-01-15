NOS: США намерены хранить венесуэльскую нефть в карибских владениях Нидерландов

Речь идет о временном хранении партий нефти на Кюрасао и Багамах

ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Танкер с венесуэльской нефтью пришвартовался на принадлежащем Нидерландам карибском острове Кюрасао, где сырье будет временно размещено в хранилищах по поручению правительства США. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, два крупнейших мировых сырьевых трейдера - Trafigura Group и Vitol Group - занимаются перемещением венесуэльской нефти в страны Карибского бассейна с последующей перепродажей. Речь идет о временном хранении партий нефти на Кюрасао и Багамах. Как уточняет вещательная корпорация, у побережья Венесуэлы в настоящее время находятся четыре танкера. На этой неделе Trafigura и Vitol должны получить в общей сложности около 4,8 млн баррелей венесуэльской нефти для последующей доставки на объекты хранения в Карибском регионе.

Отмечается, что прибытие венесуэльской нефти соответствует интересам властей Кюрасао, нацеленных на восстановление роли острова в международной энергетической логистике. В условиях, когда нефтеперерабатывающий завод на острове простаивает более пяти лет и требует значительных инвестиций для перезапуска, правительство делает ставку на хранение, перевалку и логистику с использованием существующей инфраструктуры.

В свете этого премьер-министр Кюрасао Гилмар Пизас заявил о "больших возможностях" для острова, подчеркнув экономический потенциал нефтяных операций. Власти Кюрасао, по данным NOS, не рассматривают сотрудничество в сфере хранения нефти в контексте действий США в Венесуэле как политически чувствительное и делают акцент на возможных выгодах для экономики острова, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в регионе.

Американский лидер Дональд Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. Позднее Трамп уточнил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

Карибские острова Кюрасао, Аруба и Синт-Маартен входят в состав Королевства Нидерландов на правах автономных территорий, Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус имеют статус нидерландских муниципалитетов. Регион традиционно зависит от туризма и торговли со странами Латинской Америки, включая Венесуэлу. На острове Кюрасао расположена крупная нидерландская военно-воздушная база, на которой также присутствует американский контингент.